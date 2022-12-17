В Україну йде похолодання: передбачається сильна ожеледиця

Від неділі морози посилюватимуться, але від середи в Україну прийде потепління.
У неділю в Україну прийде похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.
Температура повітря в Україні знизиться:
- на заході до -3-8 градусів;
- на півночі до -1-4 градусів;
- у центрі на Вінниччині до -3 градусів, на решті території побуде 0+4 градуси;
- на сході очікується - на Харківщині +3, на Луганщині та Донеччині ще тепло, до +7+10 градусів;
- на півдні очікується від +2+4 на Одещині до +10 на Запоріжжі.
"Там, куди раніше прийде мороз, передбачається сильна ожеледиця. Дуже завтра обережно", - попередила синоптикиня.
За даними Діденко, опади упродовж неділі в Україні малоймовірні - передишка.
"Вітер задуватиме з північного заходу та півночі. І таки задуватиме, а не повіватиме. Тобто, буде сильним, некомфортним", - попередила вона.
У Києві завтра, 17 грудня, сухо, слизько, вітряно, з похолоданням.
Градуси з'їдуть до 2-4 морозу.
Синоптикиня зазначила, що від неділі морози посилюватимуться, але від середи в Україну прийде потепління.
"Надалі похолодання посилиться, Миколая та вівторок обіцяють нам морози, але з середи тепла Атлантика знову перемагатиме", - підсумувала вона.
Нагадаємо, на Софійській площі вже встановили та розпочали прикрашати символічну ялинку незламності.
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