В Україну йде похолодання: передбачається сильна ожеледиця

Від неділі морози посилюватимуться, але від середи в Україну прийде потепління.

У неділю в Україну прийде похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Температура повітря в Україні знизиться:

- на заході до -3-8 градусів;

- на півночі до -1-4 градусів;

- у центрі на Вінниччині до -3 градусів, на решті території побуде 0+4 градуси;

- на сході очікується - на Харківщині +3, на Луганщині та Донеччині ще тепло, до +7+10 градусів;

- на півдні очікується від +2+4 на Одещині до +10 на Запоріжжі.

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"Там, куди раніше прийде мороз, передбачається сильна ожеледиця. Дуже завтра обережно", - попередила синоптикиня.

За даними Діденко, опади упродовж неділі в Україні малоймовірні - передишка.

"Вітер задуватиме з північного заходу та півночі. І таки задуватиме, а не повіватиме. Тобто, буде сильним, некомфортним", - попередила вона.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

У Києві завтра, 17 грудня, сухо, слизько, вітряно, з похолоданням.

Градуси з'їдуть до 2-4 морозу.

Синоптикиня зазначила, що від неділі морози посилюватимуться, але від середи в Україну прийде потепління.

"Надалі похолодання посилиться, Миколая та вівторок обіцяють нам морози, але з середи тепла Атлантика знову перемагатиме", - підсумувала вона.

Нагадаємо, на Софійській площі вже встановили та розпочали прикрашати символічну ялинку незламності.

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