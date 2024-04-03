В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на 4 апреля

Четверг, 4 апреля, будет в Украине холодным. Местами — дожди, а также будут шквалы 15-20 м/с.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В регионах – переменная облачность. На западе и севере местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в северных, а днем в северо-восточных и восточных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет +2-7°. Днем на большинстве территории страны воздух прогреется до +13-18°. В южной части страны и на востоке будет еще теплее – т 20-22° тепла. В северных же областях прохладно — +7-12°.

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 4 апреля переменная облачность. Ночью в регионе дождь, но днем — без осадков. Скорость ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 2-7° тепла, днем — 7-12° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 5-7° тепла, а днем около 10° тепла.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украину идет минусовая температура воздуха. Африканское тепло, охватившее Украину накануне, ушло. В среднем температура упадет на 5-10 градусов.

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