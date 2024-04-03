До України прийшло похолодання: прогноз погоди на 4 квітня

Місцями - сильний вітер.
Четвер, 4 квітня, буде в Україні холодним. Місцями - дощитиме, а також будуть шквали 15-20 м/с.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
В регіонах - мінлива хмарність. На заході та півночі місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вночі у північних, а вдень у північно-східних та східних областях пориви будуть сягати 15-20 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +2-7°. Вдень на більшості території країни повітря прогріється до +13-18°. У південній частині країни та на сході буде ще тепліше - т 20-22° тепла. Натомість у північних областях прохолодно - +7-12°.
Погода в Києві
На Київщині 4 квітня буде мінлива хмарність. Вночі в регіоні дощитиме, але вдень - без опадів. Швидкість вітру - 7-12 м/с.
В Київській області температура повітря вночі буде 2-7° тепла, вдень — 7-12° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 5-7° тепла, а вдень — близько 10° тепла.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що до України йде мінусова температура повітря. Африканське тепло, яке охопило Україну напередодні, пішло. В середньому температура впаде на 5-10 градусів.
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