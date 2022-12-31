В Украину вернули известного питбуля с "Азовстали"

Российские оккупанты в свое время украли собаку у защитника "Азовстали", который эвакуировался с окруженного завода вместе со своим любимцем.

В Украину вернули известного питбуля Адольфа с "Азовстали".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Также возвращаем известную собачку с "Азовстали", - написал Ермак 31 декабря.

Украина и РФ провели большой обмен пленными. В субботу, 31 декабря, 140 украинских военнопленных вернулись домой. Среди них – защитники Мариуполя, в том числе "азовцы", защитники острова Змеиный.

Напомним, российские оккупанты украли питбуля у защитника "Азовстали", который эвакуировался с окруженного завода вместе со своим любимцем. Украденную собаку псевдозоозащитники РФ передали главе чеченских тиктокеров Рамзану Кадырову. Псевдоволонтер из Рязани Юрий Кованов, отобрав собаку у защитников "Азовстали", привез ее в Грозный. Он рассказал, что собаку звали Адольф, но захватчики его переименовали в Адидас. По словам псевдоволонтера, владельцы кобеля обещали его разыскать и забрать, на что Кадыров ответил: "Трудно теперь им будет это сделать".

Прошедший ад Азовстали и плен, интервью с офицером СБУ Бурим

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