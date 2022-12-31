В Україну повернули відомого пітбуля з "Азовсталі"

Російські окупанти свого часу вкрали пса у захисника "Азовсталі", який евакуювався з оточеного заводу разом із своїм улюбленцем.

В Україну повернули відомого пітбуля Адольфа з "Азовсталі".

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Також повертаємо відомого песика з "Азовсталі", - написав Єрмак 31 грудня.

Зазначимо, Україна та РФ провели великий обмін полоненими. У суботу, 31 грудня, 140 українських військовополонених повернулися додому. Серед них - захисники Маріуполя, зокрема "азовці", оборонці острова Зміїний.

Нагадаємо, російські окупанти вкрали пітбуля у захисника "Азовсталі", який евакуювався з оточеного заводу разом із своїм улюбленцем. Вкраденого собаку псевдозоозахисники РФ передали очільнику чеченських тіктокерів Рамзану Кадирову. Псевдоволонтер із Рязані Юрій Кованов, відібравши собаку у захисників "Азовсталі", привіз її до Грозного. Він розповів, що собаку звали Адольф, але загарбники його переназвали на Адідас. За словами псевдоволонтера, власники пса обіцяли його розшукати і забрати, на що Кадиров відповів: "Важко тепер їм буде це зробити".

Той, хто пройшов пекло Азовсталі та полон, інтерв'ю з офіцером СБУ Бурим

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