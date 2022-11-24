В "Укрэнерго" объяснили, почему всюду пропал свет и когда он появится

Ракетная атака РФ по территории Украины еще продолжается, но уже попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

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Отмечается, что ликвидация последствий ракетной атаки начнется сразу после воздушной тревоги. Правда, из-за неблагоприятных погодных условий восстановительные работы в отдельных регионах могут продолжаться дольше.

Аварийные отключения электроэнергии по всей стране могут продолжаться около суток.

Напомним, что Россия снова нанесла ракетную атаку по территории Украины. Из-за повреждений объектов инфраструктуры энергетики есть проблемы с электроснабжением в Украине и соседней Молдове.

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