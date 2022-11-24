СБУ провела обыски в энергетической компании, имеющей российских владельцев: фото

Действия стражей порядка направлены на минимизацию влияния России на энергосистему Украины, которая стала одной из приоритетных целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона.
Сотрудники Службы безопасности совместно с ДБР провели обыски в энергетической компании, конечными бенефициарами которой являются граждане РФ. В то же время, эти лица являются фигурантами санкционных списков СНБО и подозреваются в создании преступной организации, которая вредит государственной безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Действия правоохранителей направлены на минимизацию влияния РФ на энергосистему нашего государства, ставшую одной из приоритетных целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона.
Так, по данным следствия, у компании есть в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.
В то же время среди ее владельцев:
- бывший вице-спикер совета РФ, владелец футбольного клуба ЦСКА;
- бывший вице-спикер госдумы России;
- представитель криминалитета РФ, так называемый вор в законе.
По имеющейся информации, эти лица совместно с оборонным концерном РФ участвуют в разработке и производстве товаров военного назначения и финансируют эту деятельность. Таким образом, создают угрозу обороноспособности и экономической безопасности Украины.
Кроме доли на украинском энергорынке, они владеют активами в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора.
Следственные действия в подконтрольной им энергетической компании происходили по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ст. 190 (мошенничество);
- ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности);
- ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ст. 258-5 (финансирование терроризма);
- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
- ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);
- ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
О результатах обысков проинформируют дополнительно.
Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из 70 ракет, выпущенных по Украине.
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