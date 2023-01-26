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В Верховной Раде рассказали, отправляли ли Тищенко в Таиланд

В Верховной Раде рассказали, отправляли ли Тищенко в Таиланд

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3013
Время на прочтение
1 мин
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В Верховной Раде рассказали, отправляли ли Тищенко в Таиланд

Николай Тищенко/Фото иллюстративное

Глава ВР не подписывал командировочные распоряжения.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял за границу народного депутата Николая Тищенко, оскандалившегося поездкой в Таиланд.

Об этом он 26 января написал на своей странице в Facebook.

Стефанчук подчеркнул, что не подписывал распоряжение на командировку.

"Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как Глава Верховной Рады Украины, не подписывал", — отметил Стефанчук.

Скриншот / ©
Скриншот

Напомним, 26 января стало известно, что нардеп Николай Тищенко во время полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд. Там у него запланирована встреча в четырехзвездочном отеле с "украинской громадой". Вскоре Тищенко исключили из партии "Слуга народа".

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Дата публикации
Просмотры
3013
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