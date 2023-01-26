Почему для ВСУ важно удержать Бахмут: объяснение военного эксперта

Украинским военным сегодня очень важно удержать Бахмут.

Об этом заявил военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский, информирует FREEДОМ.

"Ребята держатся, пока Бахмут стоит. Мы понимаем, насколько важно держаться именно там. Город важен тем, что это наша территория, и тем, что притягивает к себе достаточно большое количество противников. Это выражается в том, что на других участках фронта мы не видим такой активности, которую мы видим здесь. Это дает нам возможность и подготовиться, и сосредоточиться для отражения вражеских атак и подготовки наших действий. Ситуация исключительно тяжелая. Но бои продолжаются, город держится", — сказал военный эксперт.

По его словам, противник пытается наступать на северо-восточные окраины Бахмута. Жестокие бои продолжаются.

Выход из Соледара

Выход ВСУ из Соледара Донецкой области Грабский назвал "осознанным решением". Эксперт подчеркнул, что россиянам не удалось окружить наши подразделения в городе, а украинские войска отошли на занятые позиции.

"Противник продолжает давить. Но давление с севера на Бахмут уже не столь мощное, как было раньше. Бои продолжаются в районе Красной Горы. Противник пытается там еще продвигаться. И поэтому с северного направления это не выглядит достаточно критично. Но надо сказать, что с южного направления, в районе села Ступочки, продолжаются активные бои. Противник пытается прорваться в район этого населенного пункта, чтобы перерезать трассу, которая является трассой снабжения Бахмута", — подытожил Сергей Грабский.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что участок фронта вокруг Бахмута остается одним из самых тяжелых. Оккупанты продолжают атаковать украинские позиции. Вчера, 25 января, в Генштабе заверили, что Бахмут остается под контролем ВСУ и украинские военные будут оставаться в этом городе, пока есть возможность удерживать его территорию.

В то же время, вчера россияне начали штурмовать Угледар.