В Винницкой области есть "прилеты": сохраняйте спокойствие

На территории Винницкой области продолжают раздаваться взрывы
К сожалению, есть "прилеты".
Об этом сообщил в социальных сетях Калиновский городской совет Винницкой области.
Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях.
Мэр находится на месте событий.
Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото», – говорится в сообщении.
Также местные журналисты снова сообщают о звуках взрывов в области.
"Ударные БпЛА в воздушном пространстве Винницкой области. Оставайтесь в укрытиях!", - предупредили Воздушные Силы ВСУ.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.
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