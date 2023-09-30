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В Винницкой области есть "прилеты": сохраняйте спокойствие

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В Винницкой области есть "прилеты": сохраняйте спокойствие

Находитесь в укрытиях до окончания отбоя воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

На территории Винницкой области продолжают раздаваться взрывы

К сожалению, есть "прилеты".

Об этом сообщил в социальных сетях Калиновский городской совет Винницкой области.

Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях.

Мэр находится на месте событий.

Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото», – говорится в сообщении.

Также местные журналисты снова сообщают о звуках взрывов в области.

"Ударные БпЛА в воздушном пространстве Винницкой области. Оставайтесь в укрытиях!", - предупредили Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.

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Просмотры
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