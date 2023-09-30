У Вінницькій області є "прильоти": зберігайте спокій

На території Вінницької області продовжують лунати вибухи
На жаль, є "прильоти".
Про це повідомила у соціальних мережах Калинівська міська рада, що на Вінниччині.
"Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях.
Міський голова знаходиться на місці подій.
Нічого не коментуйте у соціальних мережах та не виставляйте фото", - йдеться у повідомленні.
Також місцеві журналісти знову повідомляють про звуки вибухів в області.
"Ударні БпЛА у повітряному просторі Вінниччини. Залишайтеся в укриттях!", - попередили Повітряні Сили ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи.
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