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У Вінницькій області є "прильоти": зберігайте спокій

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У Вінницькій області є "прильоти": зберігайте спокій

Перебувайте в укриттях до закінчення відбою повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

На території Вінницької області продовжують лунати вибухи

На жаль, є "прильоти".

Про це повідомила у соціальних мережах Калинівська міська рада, що на Вінниччині. 

"Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях.

Міський голова знаходиться на місці подій.

Нічого не коментуйте у соціальних мережах та не виставляйте фото", - йдеться у повідомленні. 

Також місцеві журналісти знову повідомляють про звуки вибухів в області. 

"Ударні БпЛА у повітряному просторі Вінниччини. Залишайтеся в укриттях!", - попередили Повітряні Сили ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи

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Перегляди
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