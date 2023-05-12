В Винницкой области отравились дети и учитель

В Могилев-Подольском (Винницкая область) в больницу обратились родители детей и преподаватель учебного заведения с признаками отравления. В настоящее время они проходят лечение амбулаторно.

Полиция уже начала уголовное производство, сообщают в областном главке.

"В лечебное учреждение Могилев-Подольского района обратились родители детей и преподаватель учебного заведения с признаками отравления, — говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по первой части статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

К расследованию привлекли профильные службы.

Напомним, в городке для ВПЛ во Львове произошла вспышка инфекции. Там отравились 21 ребенок до 17 лет и 11 взрослых. Сейчас 13 человек госпитализированы.

Мировые специалисты бьют тревогу из-за супербактерии, из-за которой человек страдает диареей. Исследование фиксирует заметный рост количества штаммов бактерий шигелла с широкой лекарственной стойкостью за последние полвека.

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