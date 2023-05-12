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Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут: "ВСУ прорвали фланги"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1831
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Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут: "ВСУ прорвали фланги"

Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут / Фото: Associated Press

Глава ППК "Вагнер" утверждает, что его боевики захватили Бахмут на 95%.

Украинские военные совершили ряд успешных контратак на флангах, за которые отвечали кадровые российские военные. Следовательно руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин снова бьет тревогу, в частности, обостряет конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут лично.

"На флангах ПВК "Вагнер", где находятся подразделения ВС РФ, противник совершил ряд успешных контрнатак. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть в Бахмут, чтобы самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", — заявил Пригожин в письме Шойгу.

Кроме того, глава ПВК "Вагнер" утверждает, что его боевики захватили Бахмут на 95%.

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Дата публикации
Просмотры
1831
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