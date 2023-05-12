Самая старая собака в мире отпраздновала 31-й день рождения — видео

Самая старая собака в мире и в истории Боби отпраздновала еще один день рождения.

Родившаяся 11 мая в 1992 году собака совершила еще одно полное путешествие вокруг солнца, и ей исполнился 31 год.

Об этом пишет ladbible.com.

Владельцы пушистого именинника устроят ему вечеринку в своем селе Конкейрос, Португалия, в субботу, 13 мая. Он будет праздновать день рождения со своей семьей, друзьями, местными жителями и гостями из других стран. К слову, увидеть собаку воочию приезжают люди со всего мира.

По словам владельца Боби, 38-летнего Леонеля Косты, в этот день будет очень традиционная португальская вечеринка. Гости могут попробовать изысканное местное мясо и свежую рыбу.

Коста рассказал Книге рекордов Гиннеса, что с февраля, когда Боби стал самой старой собакой в мире и самой старой собакой в истории, он стал настоящей знаменитостью.

"Они приехали из всей Европы, а также из США и даже Японии", — рассказал Коста.

Боби, конечно, воспринял все это спокойно, однако внезапный приток новых людей, чтобы погладить его живот, немного отразился на его здоровье.

"Было сделано много фотографий, и ему приходилось много раз вставать и опускаться. Это было нелегко для него", — сказал Коста, прежде чем подтвердить, что Боби пришел в норму и находится в добром здравии.

Но теперь он готов к вечеринке.

Боби – чистокровный Рафейру ду Алентежу, тип португальской фермерской собаки, средняя продолжительность жизни которой обычно составляет от 12 до 14 лет.

Бывшая самая старая собака в истории, австралийская пастушья собака по прозвищу Блюи, удерживала свой рекорд почти столетие, пока не появился Боби. Блюи было 29 лет и пять месяцев, когда он умер в 1939 году.

Напомним, кошка, которой скоро исполнится 32 года, может быть самой старой в мире. В течение жизни четырехпалая, которой по человеческим меркам 144 года, посещала ветеринара всего дважды.

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