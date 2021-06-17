В Запорожье на водителя за 12 месяцев составили более ста админматериалов

Водителю-нарушителю 30 лет.

В Запорожье в течение года на водителя составили 109 административных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

Правоохранители отмечают, что речь идет о промежутке времени с мая 2020 до июня 2021 года. На 30-летнего водителя Renault Megane составили 54 протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также вынесли 55 постановлений об управлении транспортным средством лицом, лишенным права управления.

В полиции напомнили, что первое в году пьяное вождение обернется штрафом в 17 тыс. грн и лишение права вождения на один год. Повторное нарушение — штраф 34 тыс. грн и лишение прав на три года. Треть нарушение в течение года — это 51 тыс. грн штрафа и 10-летнее лишение права управлять.

Как сообщалось, в Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создана электронная заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку