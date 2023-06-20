В Запорожье — взрывы — СМИ

Враг снова атаковал Украину.
В Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные журналисты.
Оставайтесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Все в укрытие!", — предупреждают Воздушные Силы Украины.
Также взрывы прогремели и в Херсоне.
Позже в городе раздались повторные взрывы.
Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.
Читайте также: