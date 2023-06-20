Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье — взрывы — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1629
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье — взрывы — СМИ

Враг продолжает атаковать украинские города.

Враг снова атаковал Украину.

В Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные журналисты.

Оставайтесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Все в укрытие!", — предупреждают Воздушные Силы Украины.

Также взрывы прогремели и в Херсоне.

Позже в городе раздались повторные взрывы.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1629
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация