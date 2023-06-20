У Запоріжжі - вибухи - ЗМІ

Ворог знову атакував Україну.
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це інформують місцеві журналісти.
Залишайтеся в укриття та подбайте про власну безпеку.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога! Усі в укриття!", - попереджують Повітряні Сили України.
Також вибухи пролунали і в Херсоні.
Пізніше в місті пролунали повторні вибухи.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.
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