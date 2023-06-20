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У Запоріжжі - вибухи - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
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У Запоріжжі - вибухи - ЗМІ

Ворог продовжує атакувати українські міста.

Ворог знову атакував Україну.

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві журналісти. 

Залишайтеся в укриття та подбайте про власну безпеку. 

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога! Усі в укриття!", - попереджують Повітряні Сили України. 

Також вибухи пролунали і в Херсоні. 

Пізніше в місті пролунали повторні вибухи. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА

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Дата публікації
Перегляди
11к
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