У Запоріжжі - вибухи - ЗМІ

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві журналісти.

Залишайтеся в укриття та подбайте про власну безпеку.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога! Усі в укриття!", - попереджують Повітряні Сили України.

Також вибухи пролунали і в Херсоні.

Пізніше в місті пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.