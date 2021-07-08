Виктора Медведчука в полночь могут освободить из-под домашнего ареста

Адвокаты народного депутата, обвиняемого в государственной измене, умышленно затягивают судебное заседание.

В четверг, 8 июля, Печерский районный суд города Киева продолжает рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста народному депутату Виктору Медведчуку, которого обвиняют в государственной измене. Адвокаты подозреваемого умышленно затягивают судебный процесс, чтобы не позволить судьи уйти в комнату для совещаний и принять решение по этому поводу. Об этом говорится в прямом включении из зала суда в ТСН.19: 30.

Судебное заседание по делу о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку продолжается уже 11 часов подряд. Пятеро адвокатов подозреваемого с самого утра засыпают суд ходатайствами, требуя отвода судьи, прокурора и даже секретаря суда, называя их предвзятыми.

Затянуть судебный процесс пытались также однопартийцы лидера "ОПЗЖ", присутствующие на заседании. Они требовали прекратить рассмотрение дела, поскольку уровень углекислого газа в помещении не отвечал санитарным нормам.

Из-за такой волокиты судья лишен возможности выйти в комнату для совещаний для принятия решения относительно меры пресечения Виктору Медведчуку. Срок домашнего ареста, который был ранее наложен на политика, проходит сегодня в полночь.

Напомним, что ранее генепрокурорка Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене народным депутатам от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тарасу Козаку. Подписанные подозрения касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передачу России секретных данных о воинское подразделение ВСУ и привлечения украинском, которые ехали в Россию.

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