Вкус детства: как сварить кукурузу

Наверное, каждый из нас любил лакомиться в детстве кукурузой. Если вы также загрустили по любимому блюду, стоит попробовать его приготовить. Как правильно варить кукурузу – читайте в материале ТСН.ua.

Если вы не знаете, как варить кукурузу, нужно запомнить всего несколько рекомендаций. Блюдо получится действительно вкусным и очень полезным.

Как правильно варить кукурузу, чтобы было как в детстве

Процесс приготовления очень прост:

Кукурузу промывают под проточной водой, очищают от волокон и лишних листиков. Замачивают кукурузу в холодной воде на 1-2 часа – это ускорит процесс варки. Лучше разрезать каждый кочан на 2 части (это делается для того, чтобы она уместилась в кастрюлю). Отправляют кукурузу в кипящую воду и убавляют огонь. Молодую кукурузу нужно варить около получаса, а зрелую – не менее 2 часов. В конце добавляют щепотку соли в кипящую воду и проваривают еще несколько минут. Воду сливают, а кастрюлю с кукурузой обертывают полотенцем и оставляют так на 5-7 минут. Так блюдо станет еще более нежным.

Перед подачей на стол кукурузу смазывают сливочным маслом. По желанию можно добавить немного соли.

Некоторые гурманы дополнительно посыпают отварные кочаны тертым пармезаном и отправляют на несколько минут в духовку, чтобы сыр немного запекся.