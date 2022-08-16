Смак дитинства: як зварити кукурудзу

Напевно, кожен з нас любив ласувати в дитинстві кукурудзою. Якщо ви також засумували за улюбленою стравою, варто спробувати її приготувати. Як правильно варити кукурудзу - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви не знаєте, як варити кукурудзу, потрібно запам'ятати всього лише кілька рекомендацій. Страва вийде дійсно смачною та дуже корисною.

Як правильно варити кукурудзу, щоб було як в дитинстві

Процес приготування дуже простий:

Кукурудзу промивають під проточною водою, очищають від волокон та зайвих листочків. Замочують кукурудзу у холодній воді на 1-2 години - це пришвидшить процес варіння. Краще розрізати кожен качан на 2 частини (це робиться для того, щоб вона вмістилася у каструлю). Відправляють кукурудзу у киплячу воду та зменшують вогонь. Молоду кукурудзу потрібно варити близько півгодини, а зрілу - не менше 2 годин. В кінці додають дрібку солі у киплячу воду та проварюють ще кілька хвилин. Воду зливають, а каструлю з кукурудзою обгортають рушником і залишають так на 5-7 хвилин. Так страва стане ще ніжнішою.

Перед подаванням на стіл кукурудзу змащують вершковим маслом. За бажанням можна додати трішки солі.

Деякі гурмани додатково посипають відварені качани тертим пармезаном та відправляють на кілька хвилин у духовку, щоб сир трішки запікся.