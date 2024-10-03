Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Объявлена тревога.
В четверг, 3 октября, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 10.00 сирены звучали в Сумской и Донецкой областях.
Сначала военные предупредили о запуске КАБов в Сумской области, а впоследствии — в Донецкой области курсом на Покровск.
Заметим, что тревога также объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Есть угроза применения баллистики.
Как сообщалось, ночью армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками. Всего было обнаружено 105 дронов, которые оккупанты запускали с вечера 2 октября до утра 3 октября.