Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

В четверг, 3 октября, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 10.00 сирены звучали в Сумской и Донецкой областях.

Сначала военные предупредили о запуске КАБов в Сумской области, а впоследствии — в Донецкой области курсом на Покровск.

Заметим, что тревога также объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Есть угроза применения баллистики.

Как сообщалось, ночью армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками. Всего было обнаружено 105 дронов, которые оккупанты запускали с вечера 2 октября до утра 3 октября.

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