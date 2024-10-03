Ночью армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" сбило ПВО

Один дрон полетел в Белоруссию.

Ночью на 3 октября российская армия нанесла удары по Украине ударными беспилотниками Shahed. Всего было обнаружено 105 дронов. Силы ПВО уничтожили 78 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Российские военные с 21:00 2 октября до 07:00 3 октября запускали беспилотники из нескольких районов: Орел, Приморско-Ахтарский и Курский в РФ, а также мыс Чауда в аннексированном Крыму.

"Сбиты 78 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях", — сообщили военные.

Отмечается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, а 23 БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭС.

Как сообщалось, этой ночью взрывы прогремели в ряде регионов Украины. В областях фиксировали движение русских БПЛА.

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