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Враг атаковал Одессу: есть "прилет" — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
930
Время на прочтение
1 мин
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Враг атаковал Одессу: есть "прилет" — соцсети

Фото: ТСН.ua

В ночь на 19 апреля 2023 года Одесскую область атаковали вражеские дроны.

В социальных сетях сообщается о "прилете" после вражеской атаки беспилотниками.

Вероятно, речь идет о падении обломков дрона после сбивания его ПВО.

На месте попадания вспыхнул пожар. Далеко видно зарево от пожара.

Пока информация не подтверждена официальными властями.

В Одесской области идет воздушная тревога и работа ПВО.

Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Не подходите близко к окнам. Не распространяйте фото и видео работы ПВО.

Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.

Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

Заметим, что в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

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Дата публикации
Просмотры
930
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