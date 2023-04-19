Враг атаковал Одессу: есть "прилет" — соцсети

В ночь на 19 апреля 2023 года Одесскую область атаковали вражеские дроны.
В социальных сетях сообщается о "прилете" после вражеской атаки беспилотниками.
Вероятно, речь идет о падении обломков дрона после сбивания его ПВО.
На месте попадания вспыхнул пожар. Далеко видно зарево от пожара.
Пока информация не подтверждена официальными властями.
В Одесской области идет воздушная тревога и работа ПВО.
Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Не подходите близко к окнам. Не распространяйте фото и видео работы ПВО.
Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.
Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".
Заметим, что в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.
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