Враг атаковал Одессу: есть "прилет" — соцсети

В ночь на 19 апреля 2023 года Одесскую область атаковали вражеские дроны.

В социальных сетях сообщается о "прилете" после вражеской атаки беспилотниками.

Вероятно, речь идет о падении обломков дрона после сбивания его ПВО.

На месте попадания вспыхнул пожар. Далеко видно зарево от пожара.

Пока информация не подтверждена официальными властями.

В Одесской области идет воздушная тревога и работа ПВО.

Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Не подходите близко к окнам. Не распространяйте фото и видео работы ПВО.

Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.

Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

Заметим, что в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.