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Ворог атакував Одесу: є "приліт" - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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395
Час на прочитання
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Ворог атакував Одесу: є "приліт" - соцмережі

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 19 квітня 2023 року Одеську область атакували ворожі дрони.

У соціальних мережах повідомляється про "приліт" після ворожої атаки безпілотниками.

Ймовірно, йдеться про падіння уламків дрона після збиття його ППО.

На місці влучення спалахнула пожежа. Далеко видно заграву від пожежі. 

Наразі інформація не підтверджена офіційною владою.

В Одеській області триває повітряна тривога та робота ППО.

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Не підходьте близько до вікон. Не поширюйте фото та відео роботи ППО. 

Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні

Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан"

Зауважимо, що у низці українських областей оголошена повітряна тривога

Перебувайте в укритях. Не нехтуйте особистою безпекою. 

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Перегляди
395
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