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Вражеская атака на Кривой Рог: среди погибших – ребенок

Вражеская атака на Кривой Рог: среди погибших – ребенок

Иллюстрация. Враг ударил по городу ракетами / Фото: Associated Press

Враг атаковал город ночью.

Уже известно о трех погибших в результате вражеской атаки на Кривой Рог, среди которых — ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Снова страшная вражеская атака на Кривой Рог. Среди ночи, когда город спал. Глубокие соболезнования родным…", — говорится в сообщении.

Есть и раненые.

Повреждены частные жилые дома.

Больше подробностей впоследствии.

Напомним, что ранее до 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова.

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