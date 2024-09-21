Вражеская атака на Кривой Рог: среди погибших – ребенок

Враг атаковал город ночью.
Уже известно о трех погибших в результате вражеской атаки на Кривой Рог, среди которых — ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Снова страшная вражеская атака на Кривой Рог. Среди ночи, когда город спал. Глубокие соболезнования родным…", — говорится в сообщении.
Есть и раненые.
Повреждены частные жилые дома.
Больше подробностей впоследствии.
Напомним, что ранее до 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова.
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