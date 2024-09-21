Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 21 сентября

Астрологический прогноз на 21 сентября

Золотая паутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нужно опасаться незнакомых людейслишком велик риск того, что среди них окажутся мошенники. 

Символ дня: Золотая паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: все вариации голубого. 

Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: желудок, кишечник. 

Болезни дня: можно начинать назначенный врачом курс лечения – он окажется успешным и результативным. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, но при том переедать опаснее, чем придерживаться разумной диеты. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Дачные работы дня: можно рыхлить землю., обрезать деревья и кустарники.  

Магия и мистика дня: мощный эффект дадут обряды, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их сюжет н стоит воспринимать буквально – скорее, это намек на то, что должно произойти. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми, особенно если они находятся под воздействием алкоголя. 

Цитата дня: «Самое важное – это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся» (Бернард Шоу). 

Читайте также: 

ВСУ разбили вражескую систему минирования на Курщине

ВСУ разбили вражескую систему минирования на Курщине

Похожие темы:

Следующая публикация