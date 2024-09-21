Астрологический прогноз на 21 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нужно опасаться незнакомых людей – слишком велик риск того, что среди них окажутся мошенники.
Символ дня: Золотая паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: все вариации голубого.
Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок, кишечник.
Болезни дня: можно начинать назначенный врачом курс лечения – он окажется успешным и результативным.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, но при том переедать опаснее, чем придерживаться разумной диеты.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно рыхлить землю., обрезать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: мощный эффект дадут обряды, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их сюжет н стоит воспринимать буквально – скорее, это намек на то, что должно произойти.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми, особенно если они находятся под воздействием алкоголя.
Цитата дня: «Самое важное – это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся» (Бернард Шоу).
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