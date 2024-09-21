Удар РФ по Кривому Рогу: минимум трое погибших и трое раненых, в том числе дети

Вовлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы.
В ночь на 21 сентября 2024 года Россия совершила очередной теракт.
Об этом сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул.
В частности, идет ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору Кривого Рога.
По меньшей мере, 2 погибших и 3 раненых, в том числе дети. Могут быть еще люди под завалами.
Вовлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы.
Городской штаб помощи разворачивается по адресу Николаевское шоссе, 18, СШ 123.
Обновлено
К сожалению, погибших уже 3.
Пожилая женщина умерла в "скорой".
Напомним, что ранее до 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.