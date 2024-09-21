Удар РФ по Кривому Рогу: минимум трое погибших и трое раненых, в том числе дети

Вовлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы.

В ночь на 21 сентября 2024 года Россия совершила очередной теракт.

Об этом сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул.

В частности, идет ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору Кривого Рога.

По меньшей мере, 2 погибших и 3 раненых, в том числе дети. Могут быть еще люди под завалами.

Вовлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы.

Городской штаб помощи разворачивается по адресу Николаевское шоссе, 18, СШ 123.

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К сожалению, погибших уже 3.

Пожилая женщина умерла в "скорой".

Напомним, что ранее до 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова.

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