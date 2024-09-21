Астрологічний прогноз на 21 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: треба побоюватисянезнайомих людей - занадто великий ризик того, що серед них будуть шахраї.

Символ дня: Золота павутина.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливі кольори дня: всі варіації блакитного.

Щасливе каміння дня: зелений гранат, хризоліт.

За якусь частину тіла відповідає: шлунок, кишечник.

Хвороби дня: можна розпочинати призначений лікарем курс лікування – він виявиться успішним та результативним.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності, але при цьому переїдати небезпечніше, ніж дотримуватися розумної дієти.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна розпушувати землю, обрізати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: потужний ефект дадуть обряди, що залучають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їх сюжет не варто сприймати буквально — швидше, це натяк на те, що має статися.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми, якщо вони перебувають під впливом алкоголю.

Цитата дня: «Найважливіше – це навести лад у душі. Дотримуємося трьох «не»: не скаржимося, не звинувачуємо, не виправдовуємося»(Бернард Шоу).

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