Вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины

Мониторинговые каналы надеялись, что пуски ракет по вражеской авиации в ночь на 21 марта 2024 года были имитационными, однако этого не произошло.

Враг выпустил ракеты в украинское воздушное пространство.

Сейчас нужно перейти в укрытие, если вы еще этого не сделали.

Ракеты в Черниговской области (предположительно Х-59), курс южный. Нежин – находитесь в укрытиях – об этом предупреждают Воздушные Силы ВСУ.

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Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО.

Позаботьтесь о безопасности ваших близких.

Также позже были произведены пуски с ТУ-95мс из района Каспийского моря. Подрост ожидаем в течение 50-90 минут до наших границ.

Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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