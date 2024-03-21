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Ворожі ракети увійшли до повітряного простору України

Ворожі ракети увійшли до повітряного простору України

Перебувайте в укриття до відбою ракетної небезпеки / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

Моніторингові канали сподівалися, що пуски ракет з ворожої авіації у ніч проти 21 березня 2024 року були імітаційними, проте цього не сталося. 

Ворог таки випустив ракети в український повітряний простір. 

Зараз потрібно перейти в укриття, якщо ви цього ще не зробили. 

Ракети в Чернігівській області (імовірно Х-59), курс південний. Ніжин - перебувайте в укриттях - про це попереджують Повітряні Сили ЗСУ. 

Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО.

Потурбуйтеся про безпеку ваших близьких. 

Також пізніше було здійснено пуски з ТУ-95мс з району Каспійського моря. Підліт очікуємо протягом 50-90 хвилин до наших кордонів. 

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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