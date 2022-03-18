ВСУ в последние дни сбили над Киевом более шести ракет

Бригадный генерал подчеркнул, что не следует пренебрегать сигналами о воздушном нападении.
Вооруженные силы Украины в последние дни сбили над Киевом более шести ракет.
Об этом на брифинге в Киеве сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.
Он рассказал, что в Киеве развернута эффективная система противовоздушной обороны.
"Только за прошедшие несколько дней сбиты два самолета, один вертолет, более шести ракет. Но, к большому сожалению, когда сбиваются ракеты, обломки падают и наносят разрушения нашим зданиям и гражданской инфраструктуре", — заявил Грузевич.
В то же время, бригадный генерал подчеркнул, что не следует пренебрегать сигналами о воздушном нападении.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко показал, чем российские оккупанты начиняют свои бомбы, сбрасываемые на столицу.
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