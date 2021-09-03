"Вы меня достали!": черновчанка во время сессии горсовета едва не побила мэра

"Вы меня достали!": черновчанка во время сессии горсовета едва не побила мэра

Полиция составила протокол за мелкое хулиганство.

В Чернивциях во время сессии городского совета 2 сентября неизвестная женщина пыталась побить мэра Романа Кличука.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

Черновчанка прямо во время сессии ворвалась в зал. Сначала она вызвала шум, выкрикивая ненормативную лексику, а также "Вы меня достали!". Затем вскарабкалась на трибуну и несколько раз попыталась ударить мэра документами, что держала в руке. Ошеломленный мэр уклонялся от визитерки.

Депутаты же в это время пытались успокоить женщину и узнать, по какому поводу она пришла на сессию. Секретарша горсовета вызвала полицию и женщину таки вывели из помещения. Полиция составила протокол за мелкое хулиганство. Женщине придется заплатить штраф от 50 до 119 гривен, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Новости Украины: на мэра Черновцов прямо во время сессии напала женщина

Как сообщалось, в селе Гнедин под Киевом пятеро неизвестных в масках и с оружием ворвались в дом мэра Броваров Игоря Сапожко, связали всю семью и украли 10 000 долларов.

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