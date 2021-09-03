"Ви мене дістали!": чернівчанка під час сесії міськради ледь не побила мера

"Ви мене дістали!": чернівчанка під час сесії міськради ледь не побила мера

Поліція склала протокол за дрібне хуліганство.

У Чернівціях під час сесії міської ради 2 вересня невідома жінка намагалася побити мера Романа Клічука.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

Чернівчанка просто під час сесії увірвалась до зали. Спочатку вона спричинила галас, вигукуючи ненормативну лексику, а також "Ви мене дістали!". Потім видерлась на трибуну і декілька разів спробувала вдарити міського голову документами, які тримала в руці. Приголомшений мер ухилявся від візитерки.

Депутати ж в цей час намагалися заспокоїти жінку і дізнатись, з якого приводу вона прийшла на сесію. Секретарка міськради викликала поліцію і жінку таки вивели з приміщення. Поліція склала протокол за дрібне хуліганство. Жінці доведеться сплатити штраф від 50 до 119 гривень, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Новини України: на мера Чернівців просто під час сесії напала жінка

Як повідомлялося, у селі Гнідин під Києвом п'ятеро невідомих в масках і зі зброєю увірвались в будинок мера броварів Ігоря Сапожка, зв'язали всю родину і вкрали 10 тисяч доларів.

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