"Вы — надежда и будущее нашей страны": Зеленский поздравил украинцев с Днем молодежи

"Вы — надежда и будущее нашей страны": Зеленский поздравил украинцев с Днем молодежи

Вместе с поздравлением в Instagram он выложил фотографию, на которой делает селфи с молодыми людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем молодежи.

Также читайте Ученые обнаружили способ продлить молодость

Соответствующее поздравление он 27 июня написал на своей странице в Instagram.

"Свободные, амбициозные, умные — это все о современной украинской молодежи. Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы — надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!", — написал глава государства.

Стоит отметить, что День молодежи отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с указом президента от 22 июня 1994 года "О Дне молодежи". Праздник был установлен "в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку