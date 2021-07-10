Взрыв на предприятии в Мелитополе: умер один из пострадавших

Взрыв на предприятии в Мелитополе: умер один из пострадавших

Полиция открыла производство.

В Мелитополе в больнице скончался один из пострадавших после взрыва на териториии литейного предприятия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Национальную полицию в Запорожской области.

"Один из пострадавших 1985 года скончался в больнице", — прокомментировали в полиции. Умерший — это 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс".

В полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".

Напомним, люди травмировались, когда осматривали оборудование для производства порошковых смесей. Тогда произошел взрыв. Двое мужчин получили значительные ожоги: у одного поражено 90% тела, у другого — 95%. Пострадавшие — это 36-летний мастер участка и 60-летний заказчик, приехавший на объект с другого завода.

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