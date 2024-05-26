Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками — ПС ВСУ

Почти всю Украину охватила воздушная тревога.
Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Зафиксированы пуски ракет с нескольких бортов ТУ-95мс из района Энгельса.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве в течение следующих 30-60 минут.
В частности, речь идет о том, что предварительно в 02:15 произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из района Саратовской области России.
Также по состоянию на 02.30 мониторинговыми каналами зафиксировано начало вхождения бортов Ту-95 в Каспийский регион России.
В то же время неизвестно, идет ли речь о боевом запуске ракет или об имитации.
Мониторинговые каналы добавляют, что враг, вероятно, будет целиться в энергетическую и транспортную инфраструктуру в западных и центральных регионах.
К тому же в воздухе продолжают кружить вражеские беспилотники.
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