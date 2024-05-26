Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками — ПС ВСУ

Почти всю Украину охватила воздушная тревога.

Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Зафиксированы пуски ракет с нескольких бортов ТУ-95мс из района Энгельса.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве в течение следующих 30-60 минут.

В частности, речь идет о том, что предварительно в 02:15 произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из района Саратовской области России.

Также по состоянию на 02.30 мониторинговыми каналами зафиксировано начало вхождения бортов Ту-95 в Каспийский регион России.

В то же время неизвестно, идет ли речь о боевом запуске ракет или об имитации.

Мониторинговые каналы добавляют, что враг, вероятно, будет целиться в энергетическую и транспортную инфраструктуру в западных и центральных регионах.

К тому же в воздухе продолжают кружить вражеские беспилотники.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.