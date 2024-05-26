Враг оккупировал Уманское – Deep State

На фронте продолжаются ожесточенные бои
Карта обновлена боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитики канала Deep State.
По их информации, враг оккупировал Уманское и продвинулся в Ивановке.
В то же время Силы Обороны продолжают вести оборонные бои в Красногоровке.
Россияне силами 6 ВВТ и при поддержке десанта проводили штурмовые действия.
Продолжаются бои в городе.
"Случаются случаи, когда на первом этаже дома находятся россияне, а на втором — уже наши", — рассказали аналитики.
Напомним, ранее сообщалось, что удары ATACMS по территории РФ снизят возможности проводить террористические обстрелы Украины.
Кроме того, мы ранее сообщали, что в Украину прибыл еще один ЗРК IRIS-T от Германии.
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