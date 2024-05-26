Ворог окупував Уманське - Deep State

На фронті тривають запеклі бої
Мапу оновлено бойових дій оновлено.
Про це інформують аналітики каналу Deep State.
За їхньою інформацією, ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці.
Водночас Сили Оборони продовжують вести оборонні бої в Красногорівці.
Росіяни силами 6 ОВТ та за підтримки десанту проводили штурмові дії.
Тривають бої в місті.
"Трапляються випадки, коли на першому поверсі будинку знаходяться росіяни, а на другому — вже наші", - розповіли аналітики.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари ATACMS по території РФ знизять можливості проводити терористичні обстріли України.
Крім того, ми раніше інформували, що до України прибув ще один ЗРК IRIS-T від Німеччини.
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