Ворог окупував Уманське - Deep State

Мапу оновлено бойових дій оновлено.

Про це інформують аналітики каналу Deep State.

За їхньою інформацією, ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці.

Водночас Сили Оборони продовжують вести оборонні бої в Красногорівці.

Росіяни силами 6 ОВТ та за підтримки десанту проводили штурмові дії.

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Тривають бої в місті.

"Трапляються випадки, коли на першому поверсі будинку знаходяться росіяни, а на другому — вже наші", - розповіли аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари ATACMS по території РФ знизять можливості проводити терористичні обстріли України.

Крім того, ми раніше інформували, що до України прибув ще один ЗРК IRIS-T від Німеччини.

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