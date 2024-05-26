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Ворог окупував Уманське - Deep State

Ворог окупував Уманське - Deep State

На фронті - гаряче / Фото: t.me/DeepStateUA

На фронті тривають запеклі бої

Мапу оновлено бойових дій оновлено.

Про це інформують аналітики каналу Deep State. 

За їхньою інформацією, ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці.

Водночас Сили Оборони продовжують вести оборонні бої в Красногорівці. 

Росіяни силами 6 ОВТ та за підтримки десанту проводили штурмові дії.

Тривають бої в місті.

"Трапляються випадки, коли на першому поверсі будинку знаходяться росіяни, а на другому — вже наші", - розповіли аналітики. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари ATACMS по території РФ знизять можливості проводити терористичні обстріли України.

Крім того, ми раніше інформували, що до України прибув ще один ЗРК IRIS-T від Німеччини.

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