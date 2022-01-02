Запустил бороду: в соцсетях показали фото экс-президента Ющенко

На фото экспрезидент позирует на фоне елки.
Третий президент Украины Виктор Ющенко запустил бороду.
Фото с экс-президентом в социальных сетях опубликовала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.
На фото 67-летний Ющенко позирует с Екатериной у новогодней елки.
Также Екатерина Ющенко опубликовала видео семейного празднования Нового года.
Читайте также:
- Дочь Виктора Ющенко вся в пчелах повторила опасный фотосет Анджелины Джоли
- Виктор Ющенко показал фото со взрослыми детьми
- Внучка Виктора Ющенко прокомментировала свою неудачу на шоу "Голос країни-11"