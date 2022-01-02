Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Запустил бороду: в соцсетях показали фото экс-президента Ющенко

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Запустил бороду: в соцсетях показали фото экс-президента Ющенко

Фото: Екатерина Ющенко, соцсети

На фото экспрезидент позирует на фоне елки.

Третий президент Украины Виктор Ющенко запустил бороду.

Фото с экс-президентом в социальных сетях опубликовала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.

На фото 67-летний Ющенко позирует с Екатериной у новогодней елки.

Также Екатерина Ющенко опубликовала видео семейного празднования Нового года.

Читайте также:

Виктор Ющенко рассказал, что он считает самым ценным для страны за 30 лет

Виктор Ющенко рассказал, что он считает самым ценным для страны за 30 лет
Следующая публикация