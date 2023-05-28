Зеленский хочет ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду определение о введении санкций против Ирана сроком 50 лет.

Об этом свидетельствует проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет.

Президент предлагает полностью запретить торговые операции с ираном и остановить транзит ресурсов по ее представителям.

"Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Исламскую Республику Иран", введенное в действие Указом Президента от 27 мая 2023 года", – говорится в проекте определения .

Какие санкции против Ирана предлагает Зеленский

прекращение полетов и перевозка резидентами Ирана по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана из Украины;

введение запрета на осуществление любых инвестиций в Иран;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

В то же время Зеленский ввел санкции против 51 россиян – граждан РФ, а также против 220 юридических лиц. В список вошли: "Железнодорожная торговая компания", "Инновационные технологии масел", "Оборонреестр".

Между тем между Саудовской Аравией и Россией растет напряженность . РФ не сдерживает обещаний по добыче нефти.

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