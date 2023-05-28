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Зеленский хочет ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Зеленский хочет ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет

Зеленский внес в Верховную Раду определение о введении санкций против Ирана сроком 50 лет. / Фото: Офис президента Украины

Постановление передано Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду определение о введении санкций против Ирана сроком 50 лет.

Об этом свидетельствует проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет.

Президент предлагает полностью запретить торговые операции с ираном и остановить транзит ресурсов по ее представителям.

"Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Исламскую Республику Иран", введенное в действие Указом Президента от 27 мая 2023 года", – говорится в проекте определения .

Какие санкции против Ирана предлагает Зеленский

  • прекращение полетов и перевозка резидентами Ирана по территории Украины;
  • предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана из Украины;
  • введение запрета на осуществление любых инвестиций в Иран;
  • запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

В то же время Зеленский ввел санкции против 51 россиян – граждан РФ, а также против 220 юридических лиц. В список вошли: "Железнодорожная торговая компания", "Инновационные технологии масел", "Оборонреестр".

Между тем между Саудовской Аравией и Россией растет напряженность . РФ не сдерживает обещаний по добыче нефти.

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Дата публикации
Просмотры
716
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