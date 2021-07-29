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Зеленский перенес День молодежи с июня на август: причина

Зеленский перенес День молодежи с июня на август: причина

УНІАН

Этот праздник в Украине будут отмечать 12 августа, в Международный день молодежи.

Президент Владимир Зеленский перенес празднование Дня молодежи в Украине с июня на август.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса главы государства.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Таким образом уже в следующем году этот праздник в Украине будут отмечать 12 августа, в Международный день молодежи.

В ОП объяснили, что Зеленский принял такое решение для "поддержки стремлений украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".

Вместо этого утратил силу указ президента Украины от 22 июня 1994 года "О Дне молодежи", согласно которому праздник отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня.

Напомним, сколько праздников и выходных будет украинском в августе.

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