Зеленский перенес День молодежи с июня на август: причина

Этот праздник в Украине будут отмечать 12 августа, в Международный день молодежи.
Президент Владимир Зеленский перенес празднование Дня молодежи в Украине с июня на август.
Соответствующий указ появился на сайте Офиса главы государства.
Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Таким образом уже в следующем году этот праздник в Украине будут отмечать 12 августа, в Международный день молодежи.
В ОП объяснили, что Зеленский принял такое решение для "поддержки стремлений украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".
Вместо этого утратил силу указ президента Украины от 22 июня 1994 года "О Дне молодежи", согласно которому праздник отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня.
Напомним, сколько праздников и выходных будет украинском в августе.