Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов

Документ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов, который парламент принял 1 июня.

Глава государства подписал документ форума "Украина 30. Экология", сообщила пресс-служба Офиса президента.

"500 — столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут — именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет — именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд — именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон", — сказал президент.

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Следует заметить, что закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Заработает он за полгода ви дня вступления в силу. Штрафы за наказание — могут назначать за девять месяцев после публикации. Распространение может обернуться штрафом от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн. Повторное нарушение — от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Документ регулирует оборот пластиковых пакетов в Украине. Запрещается использовать: сверхлегкие пластиковые пакеты; легких пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагающиеся (оксобиоразлагающиеся) пластиковые пакеты. Кроме того, на каждом пластиковом пакете должна быть маркировка. Впрочем, запрещены отметки "био", "Биопакеты", "биоразлагаемые", если это не соответствует установленным требованиям.