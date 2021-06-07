Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов

Документ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов, который парламент принял 1 июня.
Глава государства подписал документ форума "Украина 30. Экология", сообщила пресс-служба Офиса президента.
"500 — столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут — именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет — именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд — именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон", — сказал президент.
Следует заметить, что закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Заработает он за полгода ви дня вступления в силу. Штрафы за наказание — могут назначать за девять месяцев после публикации. Распространение может обернуться штрафом от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн. Повторное нарушение — от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.
Документ регулирует оборот пластиковых пакетов в Украине. Запрещается использовать: сверхлегкие пластиковые пакеты; легких пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагающиеся (оксобиоразлагающиеся) пластиковые пакеты. Кроме того, на каждом пластиковом пакете должна быть маркировка. Впрочем, запрещены отметки "био", "Биопакеты", "биоразлагаемые", если это не соответствует установленным требованиям.
Исключение — пластиковые пакеты, ограничены величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них. Также для сыпучих продуктов, для которых пакет является первичным упаковкой.
Напомним, осенью 2019 году в парламенте зарегистрировали законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Правительства 33 стран ввели полный запрет, а еще 53 страны — частичный запрет или значений налог на использование пластиковых пакетов.