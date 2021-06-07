Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону використання пластикових пакетів, який парламент ухвалив 1 червня.

Глава держави підписав документ форуму "Україна 30. Екологія", повідомила пресслужба Офісу президента.

"500 - стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин - саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років - саме стільки один пакет розкладається. Декілька секунд - саме стільки потрібно часу, щоб підписати цей закон", - сказав президент.

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Слід зауважити, що закон набирає чинності наступного дня після його офіційної публікації. Запрацює він за пів року ві дня набрання чинності. Штрафи за покарання - можуть призначати за дев'ять місяців після публікації. Розповсюдження може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. Повторне порушення - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Документ регулює обіг пластикових пакетів в Україні. Забороняється використання: надлегких пластикових пакетів; легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Крім того, на кожному пластиковому пакеті має бути маркування. Утім, заборонені позначки "біо", "біопакет", "біорозкладний", якщо це не відповідає встановленим вимогам.