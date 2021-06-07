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Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів

Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів

Сайт президента України

Документ набирає чинності наступного дня після його офіційної публікації.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону використання пластикових пакетів, який парламент ухвалив 1 червня. 

Глава держави підписав документ форуму "Україна 30. Екологія", повідомила пресслужба Офісу президента. 

"500 - стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин - саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років - саме стільки один пакет розкладається. Декілька секунд - саме стільки потрібно часу, щоб підписати цей закон", - сказав президент.

Слід зауважити, що закон набирає чинності наступного дня після його офіційної публікації. Запрацює він за пів року ві дня набрання чинності. Штрафи за покарання - можуть призначати за дев'ять місяців після публікації. Розповсюдження може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. Повторне порушення - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн. 

Документ регулює обіг пластикових пакетів в Україні. Забороняється використання: надлегких пластикових пакетів; легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Крім того, на кожному пластиковому пакеті має бути маркування. Утім, заборонені позначки "біо", "біопакет", "біорозкладний", якщо це не відповідає встановленим вимогам. 

Виняток - пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), які використовуються для м’яса, риби та продуктів з них. Також для сипучих продуктів, для яких пакет є первинним упакуванням.

Нагадаємо, восени 2019 року в парламенті зареєстрували законопроєкт 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на використання пластикових пакетів.

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