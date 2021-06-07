Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів

Документ набирає чинності наступного дня після його офіційної публікації.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону використання пластикових пакетів, який парламент ухвалив 1 червня.
Глава держави підписав документ форуму "Україна 30. Екологія", повідомила пресслужба Офісу президента.
"500 - стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин - саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років - саме стільки один пакет розкладається. Декілька секунд - саме стільки потрібно часу, щоб підписати цей закон", - сказав президент.
Слід зауважити, що закон набирає чинності наступного дня після його офіційної публікації. Запрацює він за пів року ві дня набрання чинності. Штрафи за покарання - можуть призначати за дев'ять місяців після публікації. Розповсюдження може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. Повторне порушення - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.
Документ регулює обіг пластикових пакетів в Україні. Забороняється використання: надлегких пластикових пакетів; легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Крім того, на кожному пластиковому пакеті має бути маркування. Утім, заборонені позначки "біо", "біопакет", "біорозкладний", якщо це не відповідає встановленим вимогам.
Виняток - пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), які використовуються для м’яса, риби та продуктів з них. Також для сипучих продуктів, для яких пакет є первинним упакуванням.
Нагадаємо, восени 2019 року в парламенті зареєстрували законопроєкт 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на використання пластикових пакетів.