Китайці оновили компактний кросовер за 7 тисяч доларів

Модель отримала більш сучасний та стильний дизайн.

Китайська компанія Changan представила оновлений компактний кросовер CS15.

Зазначимо, що продаж компактного китайського кросовера Changan CS15 стартував в 2016 році. Модель здійснила справжній прорив в сегменті. Адже при досить низькій ціні вона увібрала в себе передові технології і сучасні рішення, характерні для дорогих автомобілів.

Незважаючи на високий попит, виробник ухвалив рішення провести масштабний рестайлинг кросовера. Він отримав помітні зміни в дизайні і нове обладнання.

Так, довжина оновленого Changan CS15 становить 4 131 мм, ширина - 1 740 мм, висота - 1 610 мм, а колісна база - 2 520 мм. Тобто його розміри стали трохи більше, ніж у моделі попереднього року випуску. Водночас кліренс дорівнює 150 мм.

Серед ключових рішень зовнішності можна виділити решітку радіатора з хромованими горизонтальними ламелями, візуально об'єднану з вузькими світлодіодними фарами, бампер з широким повітрозабірником, капот з клиноподібними ребрами і виштамповки з боків, які надають моделі атлетичності. Корми має вигляд не менш стильний з масивними дверима багажника, стрілоподібними ліхтарями і невеликим спойлером. Завершують лаконічний образ 17-дюймові легкосплавні колісні диски. Внутрішній простір моделі набув сучасних форм.

У внутрішнє оснащення Changan CS15 увійшли цифрова приладова панель, новітній мультимедійний комплекс з великим сенсорним екраном, спортивне мультифункціональне кермо, крісла з розвиненою бічною підтримкою і високими підголовниками. У пакеті електронних асистентів безпеки - передній і задній парктроніки, ABS, круїз-контроль, камера заднього виду, вбудована GPS-навігація і дві подушки безпеки.

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Під капотом оновленого Changan CS15 встановлений 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 107 к.с., який пов'язаний з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Привід - передній. До першої "сотні" автомобіль розганяється за 13 секунд. Витрата пального в змішаному режимі складає 6,5 л/100 км. Ціна Changan CS15 стартує від 7 тисячі доларів в базовому виконанні. За топову версію доведеться викласти не менше 10 тисяч.

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