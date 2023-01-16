Зеленский провел заседание Ставки: говорили о Донбассе и противодействии ракетным обстрелам

Отдельно участники заседания проанализировали ситуацию на Донбассе и Юге.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 16 января, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Члены Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений по ситуации на передовой. Отдельно обсудили ситуацию на Донецком и Южном направлениях фронта.

Также была заслушана информация о возможных действиях россиян в ближайшее время.

Участники заседания рассмотрели возможности подготовки врагом ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию.

"Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия", — отметил Зеленский в Телеграмм.

Кроме того, на заседании Ставки проанализировали:

состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам.

вопросы усовершенствования системы подготовки командиров тактического звена.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, другие члены правительства, в.и. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ранее украинская разведка назвала главную цель Путина в войне против Украины на 2023 год.

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