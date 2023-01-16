Зеленський провів засідання Ставки: говорили про Донеччину та протидію ракетним обстрілам

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 16 січня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Члени Ставки заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій. Окремо обговорили ситуацію на Донецькому та Південному напрямках фронту.

Також було заслухано інформацію про ймовірні дії росіян найближчим часом.

Учасники засідання розглянули можливості підготовки ворогом ракетних ударів по території України та заходи з протидії.

"Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії", – зазначив Зеленський у Телеграм.

Крім того, на засіданні Ставки проаналізували:

стан забезпечення сил оборони України боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях.

питання вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: голова МВС Денис Монастирський, голова МЗС Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Раніше українська розвідка назвала головну мету Путіна у війні проти України на 2023 рік.

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