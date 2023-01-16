Розвідка назвала головну мету Путіна у війні проти України на 2023 рік

Путіну потрібно змусити своє суспільство звикнути з думкою, що "війна затягнеться на довго".

Російський диктатор Володимир Путін не очікував, що війна затягнеться на довго, тому зараз розглядає варіант тривалих бойових дій на виснаження. Для цього у Росії мобілізують всі резерви та засоби.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Також читайте До Білорусі прилетіли винищувачі та прибула нова техніка і солдати: як змінилася військова активність за вихідні

Він наголосив, що підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння противника, що його план швидкого захоплення України не здійсненний. Також Юсов додав, що останні місяці спостерігається те, що Росії треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що "війна затягнеться на довго".

"Вони мобілізують всі резерви та засоби. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території рф. Безумовно, це те, до чого готується Путін. В України ж завдання зовсім протилежне – саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу, ця довга війна не потрібна", – сказав Андрій Юсов.

Найближчим часом Путін готується розпочати велику війну

Нагадаємо, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов припускає, що найближчим часом російський диктатор Володимир Путін розпочне новий етап - велику війну, якої ще не було. За його словами, зараз є безліч ознак того, що триває підготовка до зовсім іншого етапу війни, масштаби якої виходять на зовсім інший рівень. Про що Захід, на його думку, не підозрює.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни, Росія намагатиметься перехопити ініціативу у війні наступні півроку.

Відео знищення командного пункту ворога - на фронті вже працює арта зразка НАТО

Читайте також: