Що в Україні з доларом і євро після вихідних: курс валют на 16 січня

Курс гривні в столичних обмінниках залишився на рівні 40,65 грн/дол.
Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 16 січня, не змінився і становить 40,65 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок - до 43,20 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро – 42,45 грн за євро.
Офіційний курс валют НБУ:
- долар – 36,56 грн/долар;
- євро – 39,53 грн/євро.
Курс долара в банках (купівля/продаж):
- ПриватБанк – 39,8 - 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,25 - 40,9 грн;
- Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;
- Райффайзен – 40,15 - 40,6 грн.
Курс євро в банках (купівля/продаж):
- "ПриватБанк" - 41,9 – 42,9;
- "Ощадбанк" - 42,2 – 43,2;
- "Укрексімбанк" - 42,65 – 43,20
- "Райффайзен" - 42,2 – 43;
Нагадаємо, що у державному бюджеті Україні на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.
Водночас, за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар. Як наголошують експерти, готівковий курс у січні-лютому 2023 року, буде залежатиме від подій на фронті.
Читайте також:
- У Держстаті оприлюднили ціни на оренду квартир в Україні: у лідерах два регіони
- Як Україна віддаватиме борги після перемоги: пояснення економіста
- Інфляція в Україні прискорилася: в НБУ винуватять витрати бізнесу