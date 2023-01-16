Що в Україні з доларом і євро після вихідних: курс валют на 16 січня

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 16 січня, не змінився і становить 40,65 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок - до 43,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро – 42,45 грн за євро.

Офіційний курс валют НБУ:

долар – 36,56 грн/долар;

євро – 39,53 грн/євро.

Курс долара в банках (купівля/продаж):

ПриватБанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,9 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 40,15 - 40,6 грн.

Курс євро в банках (купівля/продаж):

"ПриватБанк" - 41,9 – 42,9;

"Ощадбанк" - 42,2 – 43,2;

"Укрексімбанк" - 42,65 – 43,20

"Райффайзен" - 42,2 – 43;

Нагадаємо, що у державному бюджеті Україні на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.

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Водночас, за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар. Як наголошують експерти, готівковий курс у січні-лютому 2023 року, буде залежатиме від подій на фронті.

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