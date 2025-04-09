Жительницу Тернопольщины осудили за пересылку нюдсов куму в Viber

Жительница Тернопольщины насылала нюдсы своему куму / © Getty Images

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Подсудимый был назначен условным наказанием сроком на один год. Об этом говорится в приговоре суда.

Досудебное следствие установило, что обвиняемая с декабря 2022 по июль 2024 загрузила 16 фото и 4 видеозаписи порнографического характера, и начала хранить их на своем мобильном телефоне.

Впоследствии женщина около 10 раз присылала эти фото и видео своему куму в Viber.

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Во время судебного заседания она раскаялась и объяснила, что мужчина, которому присылались фотографии, является ее кумом. Он в течение длительного времени помогал ей по хозяйству и пахал земельные участки, однако платы за свой труд не брал.

По словам обвиняемой, таким образом она хотела его поблагодарить, поэтому прислала фото порнографического характера.

«В дальнейшем они долгое время обменивались такими фото и видео», — говорится в материалах дела.

Подволочисский районный суд Тернопольской области принял решение признать женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако на основании искреннего раскаяния подсудимый заменили наказание на условный срок сроком на один год.

Напомним, на Волыни таксист предлагал пассажирке секс. Кроме того, водитель делал непристойные комментарии по поводу ее внешности.

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