Пик заболеваемости ещё впереди! Украинцев настигнет новый грипп?!

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В Украине лабораторно подтверждены первые случаи гриппа. И это, по словам врачей, слишком рано для эпидемиологического сезона. Медики прогнозируют, что он будет значительно тяжелее прошлогоднего. Кроме того, будут циркулировать новые мутировавшие варианты гриппа. В связи с этим ВОЗ рекомендовала кардинально обновить вакцины. Когда можно ожидать появления вакцин в Украине? И какова сейчас ситуация с распространением гриппа? Подробности в эфире ТСН рассказал Николай Ганич.